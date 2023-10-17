В США подтвердили передачу Украине ATACMS и предоставили важную информацию о ракетах

Ракеты ATACMS от США не бьют на 300 км.

В Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с радиусом действия 165 километров.

Об этом заявила представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон, пишет PAP.

"США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 160 км – ред.) в пределах нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России", — заявила Уотсон.

Представитель Совета нацбезопасности США добавила, что ракеты ATACMS обеспечат значительное увеличение боевых способностей Украины, ведь позволят поражать цели, расположенные в глубине Украины, и лишат россиян возможности иметь "приют" на оккупированной территории.

"Мы полны решимости продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость", — сказала Уотсон.

Она не назвала, какой именно тип ATACMS получила Украина, но, вероятно, речь идет о ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Именно этот тип ракеты имеет радиус действия 165 км. Он также имеет кассетную боевую часть.

От своего аналога, способного лететь на 300 км, ATACMS Block I отличается тем, что имеет большее количество кассетных зарядов – 950, а не 300.

Напомним, видео запуска ракет ATACMS уже обнародовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сам запуск ракет вероятнее всего осуществляли с РСЗО HIMARS.

Читайте также: