В США подтвердили передачу Украине ATACMS и предоставили важную информацию о ракетах

Ракеты ATACMS от США не бьют на 300 км.
В Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с радиусом действия 165 километров.
Об этом заявила представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон, пишет PAP.
"США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 160 км – ред.) в пределах нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России", — заявила Уотсон.
Представитель Совета нацбезопасности США добавила, что ракеты ATACMS обеспечат значительное увеличение боевых способностей Украины, ведь позволят поражать цели, расположенные в глубине Украины, и лишат россиян возможности иметь "приют" на оккупированной территории.
"Мы полны решимости продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость", — сказала Уотсон.
Она не назвала, какой именно тип ATACMS получила Украина, но, вероятно, речь идет о ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Именно этот тип ракеты имеет радиус действия 165 км. Он также имеет кассетную боевую часть.
От своего аналога, способного лететь на 300 км, ATACMS Block I отличается тем, что имеет большее количество кассетных зарядов – 950, а не 300.
Напомним, видео запуска ракет ATACMS уже обнародовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сам запуск ракет вероятнее всего осуществляли с РСЗО HIMARS.
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