В США раскрыли подробности нового пакета военной помощи для Украины - CNN

В США совершается формирование нового пакета военной помощи для Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что новый пакет будет включать около 100 боевых машин Stryker и 50 бронированных машин Bradley. Это оружие необходимо украинским Вооруженным силам, чтобы безопаснее и быстрее продвигаться на фронте.

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Также в пакет вошли противоменные машины, известные как MRAP и тысячи боеприпасов, в том числе ракеты для ПВО.

Вместе с тем, в списке не будет танков и ракет дальнего действия, о которых неоднократно Украина просила у партнеров.

Источники указывают, что окончательное количество вооружения и сумма пакета помощи могут измениться после окончательного согласования с Администрацией Джо Байдена.

Напомним, ранее представитель Пентагона заявил, что США стремятся изменить динамику войны в Украине новыми пакетами военной помощи.

Кроме того, ранее мы информировали, что Канада готовится передать Украине мощный пакет военной помощи для защиты от российских захватчиков.

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