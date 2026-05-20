В США срочно разрабатывают дешевую ракету для Patriot — что это значит для Украины (фото)

Patriot Фото иллюстративный / © Getty Images

США ускоряют разработку новой дешевой ракеты-перехватчика Low-Cost Interceptor (LCI) для систем Patriot, которая должна стать альтернативой дефицитным PAC-3 MSE. Ожидается, что новая ракета будет стоить менее 1 млн долларов — это более чем в пять раз дешевле современных PAC-3 MSE, цена которых составляет около 5 млн долларов за единицу.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на фото DoW.

Новая бюджетная ракета для борьбы с баллистикой — что она может

Новая ракета должна перехватывать не только аэродинамические цели — самолеты и беспилотники, но и баллистические ракеты дальностью до 1000 км, в частности типа «Искандер-М». Также в США требуют, чтобы LCI могла работать при сложных погодных условиях и в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

PAC-3 MSE для Patriot. Фото DoW

В Пентагоне уже приступили к срочному поиску компаний для создания компонентов новой ракеты. До конца мая 2026 года американская армия принимает заявки от производителей с готовыми технологическими решениями или отдельными элементами — головками самонаведения, двигателями, системами навигации и управления.

При этом компании могут предлагать уже готовые ракеты, если уровень технологической готовности соответствует требованиям армии США. Отбор лучших решений планируется провести уже в июне.

Глобальный дефицит PAC-3 MSE и первые испытания

Одной из причин спешки называют глобальный дефицит PAC-3 MSE. В настоящее время их производят около 620 единиц в год, чего недостаточно даже для покрытия потребностей Украины, Ближнего Востока и потенциального конфликта вокруг Тайваня.

Первые испытания компонентов LCI должны стартовать уже в четвертом квартале 2026 финансового года — с июля по сентябрь. Речь идет, в частности, о проверке работы двигателя и систем наводки.

Если проект будет двигаться без задержек, то первый полноценный прототип ракеты могут представить уже в 2027 году.

Получит новые ракеты Украина

Важно, что новые ракеты LCI планируют интегрировать в пусковые установки Patriot M903 без дополнительной модернизации. Это означает, что в перспективе такие ракеты могут использовать и украинские силы ПВО.

Впрочем, даже в случае быстрого запуска серийного производства эксперты сомневаются, что Украина сможет получить новые ракеты в ближайшие годы из-за высокого глобального спроса.

