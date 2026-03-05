- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 244
- Время на прочтение
- 1 мин
В США выдали украинские дроны-перехватчики за собственные новейшие технологии
Рассказ эксперта о новейших американских технологиях сопровождало видео применения украинских дронов-перехватчиков Sting.
В сюжете телеканала Fox News, в котором речь шла о военной операции США в Иране, украинские дроны-перехватчики выдали за новейшие американские технологии.
На этот курьез обратили внимание в украинской компании «Дикие Шершни», которая производит эти дроны.
Рассказ эксперта об инновационных американских дронах с искусственным интеллектом, которые якобы противодействуют иранским атакам, сопровождало видео применения украинских дронов-перехватчиков Sting для уничтожения российских «Шахедов». При этом на опубликованных кадрах был даже логотип производителя.
В украинской компании отметили, что «ценят то, что международные СМИ, такие как Fox News, освещают эффективную работу беспилотников-перехватчиков».
«Этот результат является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами Wild Hornets вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены», — говорится в сообщении в сети Х.
При этом в компании «Дикие Шершни» отметили, что ценят поддержку, которую получают, и «очень благодарны за доверие, которое люди проявляют к нашей работе».
«Вы можете посмотреть больше кадров перехвата и отзывов украинских солдат на нашей странице», — посоветовали американцам в украинской компании.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила запрос от Соединенных Штатов на поддержку в защите от «Шахедов»во время военной операции против Ирана.