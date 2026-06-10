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В США заявили, что отстают от Украины по вопросу производства и разработки дронов
Украина играет ключевую роль в развитии современных подходов к применению беспилотных систем на поле боя.
Соединенные Штаты имеют ограниченные возможности в производстве беспилотных технологий и все больше обращаются к украинскому опыту в сфере использования дронов.
Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший сенатор штата Небраска Том Брюэр в эфире Эспрессо.
По словам Брюэра, Украина сегодня играет ключевую роль в развитии современных подходов к применению беспилотных систем в поле боя.
«США очень ограничены в способности производить дроны, и мы полагаемся на украинские знания для того, чтобы Украина научила нашим военным возможностям использование дронов», — отметил он.
В то же время, по его словам, у Соединенных Штатов пока нет достаточного уровня практического опыта в этой сфере и рассматривают различные подходы к интеграции беспилотных технологий в военные процессы.
«Сейчас Украина является лидером в производстве дронов, и я думаю, что все мы должны это понимать, и мы должны предоставлять ресурсы, потому что вам нужны техники и возможности для того, чтобы создать все. Украина может создать что угодно для того, чтобы защищаться», — подчеркнул Брюер.
Ранее сообщалось, что за последние полгода украинский перехватчик P1-Sun продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с российскими ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что Украина за четыре года войны превратилась из страны, критически зависевшей от импорта вооружений, в одного из самых динамичных производителей оружия в Европе.