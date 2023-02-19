В Тернопольской области мужчина, который сначала отказался от мобилизации, попросился в армию: что произошло

На суде мужчина заявил, что забыл, когда должен был прийти в военкомат.

В Кременецком районе Тернопольской области судили мужчину, который отказался от мобилизации. Однако на судебном заседании он захотел служить в армии.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.

По данным суда, 26 октября 2022 мужчину признали годным к прохождению военной службы. 27 октября он получил повестку и должен был прийти в военкомат 31 октября. Однако мужчина проигнорировал вызов и не хотел мобилизоваться.

На суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Он заявил, что забыл, на какую дату ему назначили прийти в военкомат, а впоследствии не приходил, потому что сознавал, что ему грозит уголовная ответственность. На суде мужчина заявил, что хочет служить в армии и просил его строго не наказывать.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на один год условного наказания.

Напомним, в Черкасской области будут судить офицера запаса, категорически отказавшегося от мобилизации в условиях военного положения. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Также в Волынской области к трем годам лишения свободы приговорили переселенца из города Соледар Донецкой области. Мужчина получил повестку, однако отказался воевать за Украину.

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