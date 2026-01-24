Дрон / © Defense Express

Силы обороны Украины могли получить в свое распоряжение новые FPV-дроны Bolt-M производства американской технологической компании Anduril. Эта модель настолько нова, что официально Корпус морской пехоты США только что заключил контракт на ее закупку.

Об этом сообщает Defense Express.

Основанием для таких выводов стал комментарий генерального менеджера Anduril Дэна Лейтона изданию The War Zone. Рассказывая о разработке Bolt-M, он отметил, что компания опиралась на реальный боевой опыт.

«Мы привлекли солдат, морских пехотинцев, других участников современных конфликтов, а также поговорили со многими гражданскими операторами FPV и дронов», — заявил Лейтон.

Аналитики Defense Express считают фразу о «других участниках современных конфликтов» прямым намеком на украинских военных. По всей вероятности, определенная партия этих дронов была предоставлена Украине для тестирования непосредственно в жестких условиях войны против России.

Еще одним доводом в пользу этой версии является статистика поставок. В компании Anduril сообщили, что во время испытаний отправили:

250 FPV-дронов американским морпехам;

более 300 систем «неназванному заказчику».

Эксперты предполагают, что этим таинственным клиентом могла быть именно Украина. Это реалистичный сценарий, ведь Anduril уже снабжает ВСУ свои разведывательные дроны ALTIUS в рамках инициативы USAI.

Что известно о дроне Bolt-M

Bolt-M — это современный ударный FPV-дрон, который впервые представили осенью 2024 года.

Его ключевые характеристики:

Дальность полета: более 20 км.

Время в воздухе: 40 минут.

Скорость развертывания: готов к запуску через 5 минут.

Следует отметить, что Корпус морской пехоты США заказал более 600 таких дронов на сумму почти 24 миллиона долларов, однако их поставки запланированы только на период с февраля 2026 по апрель 2027 года. Поэтому украинские воины могли получить эту технологию значительно раньше американских коллег.

Напомним, Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина начинает использовать беспилотник собственного производства, который должен заменить дефицитные китайские дроны DJI Mavic. По его словам, новый БпЛА не будет уступать по качеству съемки, но будет иметь большую дальность полета.

Разработка должна уменьшить зависимость сил обороны от китайской техники, поставки которой затруднены из-за экспортных ограничений и рисков сотрудничества Китая с Россией. Собственный аналог позволит обеспечить войско стабильными «глазами» для аэроразведки и корректировки огня.