В Украине обнаружили модернизированный "Шахед": что известно о новой угрозе

Шахеды / © t.me/SJTF_Odesa

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На прошлой неделе украинские силы ПВО обнаружили в небе над украинскими городами модифицированный ударный дрон Shahed. Его отличие — в интеллектуальном наполнении и технологических характеристиках, которые делают этот беспилотник более опасным, чем предыдущие версии.

Об этом в комментарии Associated Press сообщил специалист по системам РЭБ и связи Сергей Флеш Бескрестнов.

По его словам, этот дрон оснащен камерой высокого разрешения, вычислительной платформой на базе искусственного интеллекта и системой дистанционного управления через радиоканал — оператор мог управлять БПЛА с территории РФ в реальном времени.

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Эксперты отметили, что беспилотник был белым, а не черным, как обычно, без характерной российской маркировки. Однако на нем были отметки, совпадающие с иранской системой маркировки. Хотя это не прямое доказательство происхождения, версия о том, что Иран мог передать РФ новейший образец для боевых испытаний, активно обсуждается.

Особую угрозу несет новый антизаглушитель и присутствие восьми антенн (вместо привычных четырех), что значительно усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы. Бескрестнов также отметил, что электроника дрона очень дорога — это может свидетельствовать о его назначении для ударов по критической инфраструктуре, в частности ЛЭП.

Дэвид Олбрайт из Вашингтонского института науки и международной безопасности отметил, что в отличие от предыдущих версий, этот Shahed может изменять траекторию полета и поражать движущиеся объекты. Это делает его похожим на дроны, которые уже активно используются Россией на фронте.

Отдельное внимание эксперты уделяют тому, что даже несмотря на санкции, РФ и Иран продолжают искать пути поставок западных технологий.

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Аналитики считают, что в случае ударов по иранским производственным мощностям со стороны Израиля поставки таких высокотехнологичных компонентов в РФ могут существенно сократиться. Но на данный момент Россия продолжает активно испытывать и применять новые беспилотники в условиях реального боя.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупационные войска начали использовать дроны-камикадзе типа Shahed-136 с новыми усиленными боевыми частями.

Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми зарядами российского и иранского производства, каждый из которых весит по 90 кг — это почти вдвое больше, чем у ранее применявшейся стандартной 50-килограммовой версии.

Еще зимой 2023 года русские войска использовали боевую часть БСТ-52 массой 50 кг с подобным принципом действия. Новая же версия почти вдвое мощнее.

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Кроме того, российская армия параллельно применяет иранские боевые модули аналогичного веса — 90 кг. Они обладают комбинированным эффектом: кумулятивным, обломочным и фугасным, но не содержат зажигательных элементов. Взрывчатое вещество в них базируется на смеси октогена с алюминием (тип ОЛА) и имеет промежуточный детонатор из гексогеновых шашек. Фото с работой

Также ПВО или обломками дронов, опубликованных в интернете, могут стать источником разведданных для врага. Даже бортовые номера дронов позволяют противнику точно определить их маршрут и зону поражения.

«Шахеды» получают информацию о месте уничтожения своих аппаратов в реальном времени через соцсети, что позволяет корректировать маршруты атаки во время полета и снижает эффективность противовоздушной обороны.