В Украине разработали дрон-перехватчик AIR Pro со скоростью 200 км/ч (фото)

Дрон

Реклама

Украинские разработчики представили обновленный зенитный перехватчик «Генерал Черешня AIR PRO», который способен эффективно сбивать вражеские ударные и разведывательные БпЛА вдоль всей линии фронта.

О запуске новой модификации сообщает разработчик флагманского перехватчика в Facebook.

«Генерал Черешня AIR PRO» является модернизированной версией предыдущего перехватчика и характеризуется скоростью более 200 км/ч. По словам разработчиков, он эффективно уничтожает широкий спектр российских дронов, среди которых Mavic, Autel, Привет-82, Молния, ZALA, Supercam, Орланы, Ланцеты, Герани и их модификации.

Реклама

Устройство уже кодифицировано и прошло испытания в боевых условиях, показав высокую эффективность. Новинка доступна для заказа на платформах Brave1 market и DOT-Chain.

Разработчики отметили, что постоянное обновление перехватчиков является ответом на быструю эволюцию вражеских беспилотных летательных аппаратов, и работа над совершенствованием систем продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что инженеры 3 Штурмовой бригады совместно с компанией Omnitech создали уникальный дрон с искусственным интеллектом- «Паук Допхин», который помогает уничтожать врагов на расстоянии более 50 км.