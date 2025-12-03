- Дата публикации
В Украине разработали дрон-перехватчик AIR Pro со скоростью 200 км/ч (фото)
Украинские разработчики запустили AIR Pro для борьбы с вражескими БпЛА.
Украинские разработчики представили обновленный зенитный перехватчик «Генерал Черешня AIR PRO», который способен эффективно сбивать вражеские ударные и разведывательные БпЛА вдоль всей линии фронта.
О запуске новой модификации сообщает разработчик флагманского перехватчика в Facebook.
«Генерал Черешня AIR PRO» является модернизированной версией предыдущего перехватчика и характеризуется скоростью более 200 км/ч. По словам разработчиков, он эффективно уничтожает широкий спектр российских дронов, среди которых Mavic, Autel, Привет-82, Молния, ZALA, Supercam, Орланы, Ланцеты, Герани и их модификации.
Устройство уже кодифицировано и прошло испытания в боевых условиях, показав высокую эффективность. Новинка доступна для заказа на платформах Brave1 market и DOT-Chain.
Разработчики отметили, что постоянное обновление перехватчиков является ответом на быструю эволюцию вражеских беспилотных летательных аппаратов, и работа над совершенствованием систем продолжается.
