В Украине разработали дрон-"антишахед": что о нем известно

Украинская miltech компания «Генерал Черешня» представила дрон-перехватчик «Генерал Черешня Bullet», предназначенный для обезвреживания вражеских «Шахедов».

Об этом компания сообщила в социальной сети Facebook.

«Изделие прошло испытания, готовимся к запуску серийного производства», — говорится в заявлении компании.

Компания сообщила, что «Bullet» достигает скорости более 309 км/ч — параметр, который, по словам инженеров, делает его способным догнать и поразить малоскоростные и маневренные тактические беспилотники противника.

Разработчики отмечают: дрон создан как практическое средство ПВО по назначению — для защиты объектов критической инфраструктуры, жилых массивов и для минимизации риска для гражданского населения.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский дрон-перехватчик STING продемонстрировали рядом с российским Шахедом. Несмотря на меньшие размеры, он показывает до 70% успешных перехватов.