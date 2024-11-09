В Украине разработали FPV-дрон с инновационной системой управления по кабелю — подробности

Украинская компания 3DTech готовит к поставке военным первую партию FPV-дронов, имеющих управление через оптоволоконный кабель. Эти дроны не восприимчивы к радиоэлектронным помехам, что делает их эффективными в условиях электронных атак.

Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Алексей Жулинский.

Компания 3DTech успешно испытала в боевых условиях новый ударный беспилотник «Хищник REBOFF». Этот дрон использует оптоволоконный кабель для управления вместо традиционной радиосвязи. Такая система связи защищена от радиоэлектронных помех, что делает дрон эффективным в зонах активных электронных атак на поле боя.

В настоящее время ударный беспилотник «Хищник REBOFF» проходит сертификацию для допуска к закупкам Вооруженными силами и структурами Сил обороны. В то же время компания 3DTech уже приступила к производству первой партии ударных FPV-дронов. По словам Жулинского, с имеющимися ресурсами компания может изготовить до тысячи аппаратов в относительно короткий срок.

Новый 3DTech беспилотник оснащен катушкой с кабелем, который разматывается во время полета, заменяя традиционную радиосвязь для FPV систем. Компания предлагает 10-дюймовые коптеры с двумя катушками, позволяющими полеты на расстояние 5 или 10 километров. "Короткая" версия может нести до 2,3 кг нагрузки, а "длинная" — всего 1,2 кг, из-за веса самого кабеля.

Жулинский рассказал, что система беспилотника с 10-километровым кабелем имеет дополнительные 2,8 кг веса через механизм намотки и кабель, что значительно уменьшает доступную полезную нагрузку. В рамках тестирования разработчики также опробовали 13-дюймовые дроны, способные нести боевую часть весом до 2 кг при таком расстоянии, с возможностью увеличения дальности при использовании более мощных аппаратов.

Технология оптоволоконной связи позволяет избежать проблем с радиоэлектронными помехами, улучшает качество изображения и устраняет потерю сигнала на больших расстояниях. Кроме того, такие дроны могут эффективно работать в сложном рельефе, например в долинах или лесах, и приближаться к целям на низкой высоте, что обеспечивает элемент неожиданности для противника.

По словам Жулинского, оптоволоконный кабель, используемый в дроне, чрезвычайно прочен. Во время первого испытательного полета группа велосипедистов задела кабель, но он не оборвался, что подтверждает его прочность. Однако пилоты должны быть осторожны, поскольку кабель может стать хрупким, если его сгибать более чем на 45 градусов или запутать в узел. Для минимизации рисков обрыва система крепления катушки была специально разработана, однако пилоты должны избегать резких маневров, чтобы не повредить пропеллерами кабель.

Напомним, министерство обороны допустило к эксплуатации боевой модуль "Таврия" — дистанционно управляемую турель с двумя пулеметами, один из которых крупнокалиберный. Модуль может быть установлен на бронированные машины или наземные роботизированные платформы.

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