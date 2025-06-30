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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
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В Украине создали секретное оружие, которое уничтожает FPV-дроны

Новые антидронные патроны повышают шансы военных уничтожить FPV-дроны из обычного автомата.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Пули

Пули / © Pixabay

В Украине создали антидронные патроны, позволяющие пехотинцам эффективнее уничтожать FPV-дроны еще до момента атаки. Разработка инициирована кластером Brave1, выполнена в распространенном калибре 5.56 мм и уже получила натовскую кодификацию.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegramи рассказал детали.

Но благодаря специальной боевой части новые боеприпасы значительно эффективнее стандартных — они позволяют поражать FPV-дроны или дроны-разведчики еще до того, как те успеют совершить атаку. Это особенно актуально для украинских пехотинцев, которые на передовой сталкиваются с постоянной угрозой с воздуха.

Патроны выполнены в самом распространенном автоматном калибре — 5.56 мм. В Brave1 отмечают, что технические характеристики не разглашаются из соображений безопасности, однако эффективность разработки уже подтверждена и получила официальную кодификацию в соответствии со стандартами НАТО.

© t.me/zedigital

Теперь перед разработчиками стоит задача масштабировать производство, чтобы обеспечить новыми патронами как можно больше подразделений Сил обороны. В Brave1 подчеркивают, что цель — чтобы каждый пехотинец мог носить с собой магазин таких боеприпасов и использовать их в случае воздушной угрозы.

Напомним, ранее мы писали о том, что минобороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ новый беспилотник «РОННИ-13" — разработанный украинским предприятием с учетом реального боевого опыта.

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Дата публикации
Количество просмотров
6709
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