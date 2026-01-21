В Украине создали собственную альтернативу дрону Mavic: подробности

Беспилотники

Силы обороны Украины начнут использовать беспилотник собственного производства, который должен заменить популярный, но дефицитный китайский дрон DJI Mavic. Об этом 21 января 2026 года сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Об этом пишет The Guardian.

По словам главы оборонного ведомства, украинская разработка не будет уступать китайскому оригиналу в качестве съемки, но будет иметь существенное тактическое преимущество.

«У нас будет свой аналог Mavic: та же камера, но с большей дальностью полета», — подчеркнул Михаил Федоров.

Министр не раскрыл название производителя и точные технические характеристики нового БПЛА по соображениям безопасности, однако подчеркнул важность этого шага для обороноспособности страны.

Почему важно отказаться от DJI

Зависимость Украины от дронов китайского производства уже давно вызывает беспокойство у военно-политического руководства. Тесные дипломатические и экономические отношения Пекина с Москвой создают постоянные риски блокирования поставок или передачи данных противнику.

В настоящее время дроны DJI Mavic широко используются обеими сторонами конфликта для тактической аэроразведки и коррекции огня на передовой.

Украинские подразделения часто получают эти «глаза» благодаря волонтерскому собранию, поскольку централизованная закупка китайской техники осложнена экспортными ограничениями КНР. Появление собственного аналога позволит наладить стабильное государственное обеспечение войска.

Напомним, российские войска начали применять против Украины новый вариант дальнобойного ударного беспилотника — «Герань-5», созданный на основе иранских технологий. В Институте изучения войны предполагают, что для его производства РФ могла запустить отдельную линию, используя иранские наработки.

По оценкам аналитиков, этот дрон планируется применять не только для поражения наземных объектов, но и для атак по воздушным целям, что может расширить ударные возможности и элементы противовоздушной обороны России.