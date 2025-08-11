В Украине создали уникальный дрон "Паук Допхин": что о нем известно (фото)

Дрон «Паук» / © скрин с видео

Реклама

Инженеры 3 Штурмовой бригады совместно с компанией Omnitech создали уникальный дрон с искусственным интеллектом — «Паук Допхин», который помогает уничтожать врагов на расстоянии более 50 км.

Об этом рассказал первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Название дрона — дань памяти павшего собрата разработчиков, а его создание началось в R&D-лабораториях 3 ОШБР. Команда Brave1 присоединилась к кодификации дрона, чтобы обеспечить его дальнейшее внедрение в войска.

Реклама

Дрон «Паук» / © скрин с видео

«Паук Допхин» превосходит иностранные аналоги по ключевым характеристикам: он автономно фиксируется на местности благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, обеспечивая надежную связь для ударных беспилотников глубоко в тылу врага. Благодаря этому дрону украинские БпЛА появляются там, где враг их совсем не ожидает.

Дрон «Паук» / © скрин с видео

© Михаил Федоров / Facebook

Сейчас 3 Штурмовая бригада успешно использует «Паука Допхина» для уничтожения зенитно-ракетных комплексов, логистических объектов и других приоритетных целей врага, повышая эффективность обороны Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине появился новый многоцелевой БпЛА «Батяр», который может выполнять не только ударные операции.