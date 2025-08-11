- Дата публикации
В Украине создали уникальный дрон "Паук Допхин": что о нем известно (фото)
Новый дрон обеспечивает надежную связь и автономное ориентирование.
Инженеры 3 Штурмовой бригады совместно с компанией Omnitech создали уникальный дрон с искусственным интеллектом — «Паук Допхин», который помогает уничтожать врагов на расстоянии более 50 км.
Об этом рассказал первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Название дрона — дань памяти павшего собрата разработчиков, а его создание началось в R&D-лабораториях 3 ОШБР. Команда Brave1 присоединилась к кодификации дрона, чтобы обеспечить его дальнейшее внедрение в войска.
«Паук Допхин» превосходит иностранные аналоги по ключевым характеристикам: он автономно фиксируется на местности благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, обеспечивая надежную связь для ударных беспилотников глубоко в тылу врага. Благодаря этому дрону украинские БпЛА появляются там, где враг их совсем не ожидает.
Сейчас 3 Штурмовая бригада успешно использует «Паука Допхина» для уничтожения зенитно-ракетных комплексов, логистических объектов и других приоритетных целей врага, повышая эффективность обороны Украины.
