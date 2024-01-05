В Украине тестируют универсального боевого робота: что он умеет (фото)

Боевая часть прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных.
В Украине проводится тестирование наземного отечественного робота D-21-11, созданного участниками оборонного кластера Brave1. Машина способна выполнять боевые задания.
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Наземный робот D-21-11 – тестируем беспилотные технологии с Brave1", – говорится в сообщении министра, к которому он добавил соответствующие фото.
Как пояснил Федоров, D-21-11 – это универсальный украинский робот, созданный участниками оборонного кластера Brave1. Машина оборудована автоматической турелью и может выполнять боевые задания. К примеру, робот способен проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции.
Кроме того, платформу можно использовать для безопасной доставки боеприпасов или продуктов для бойцов в горячие точки. Боевая часть работа полностью съемная.
По словам министра, боевая часть работа, D-11, прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных. Разработчики машины планируют интегрировать в нее НАТОвские виды вооружения и усилить устойчивость к вражеским РЭБам. На сегодняшний день команда разработчиков работает над масштабированием производства.
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К слову, глава Минстратегпрома Александр Камышин сообщил, что Украина с августа 2023 года серийно производит свои дальнобойные дроны-камикадзе типа "Шахедов".
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