В Украине тестируют универсального боевого робота: что он умеет (фото)

Боевая часть прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных.

В Украине проводится тестирование наземного отечественного робота D-21-11, созданного участниками оборонного кластера Brave1. Машина способна выполнять боевые задания.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Наземный робот D-21-11 – тестируем беспилотные технологии с Brave1", – говорится в сообщении министра, к которому он добавил соответствующие фото.

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Как пояснил Федоров, D-21-11 – это универсальный украинский робот, созданный участниками оборонного кластера Brave1. Машина оборудована автоматической турелью и может выполнять боевые задания. К примеру, робот способен проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции.

Кроме того, платформу можно использовать для безопасной доставки боеприпасов или продуктов для бойцов в горячие точки. Боевая часть работа полностью съемная.

По словам министра, боевая часть работа, D-11, прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных. Разработчики машины планируют интегрировать в нее НАТОвские виды вооружения и усилить устойчивость к вражеским РЭБам. На сегодняшний день команда разработчиков работает над масштабированием производства.

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Украинский универсальный наземный робот D-21-11/Фото: телеграм-канал Михаила Федорова

К слову, глава Минстратегпрома Александр Камышин сообщил, что Украина с августа 2023 года серийно производит свои дальнобойные дроны-камикадзе типа "Шахедов".

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