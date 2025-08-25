В Украине впервые показали новую ракету "Длинный Нептун": что о ней известно

Вероятно, фото «Длинного Нептуна». Скриншот Zbroya.ua.

В Украине впервые публично продемонстрировали дальнобойную модификацию крылатой ракеты Р-360 «Нептун», более известную под неофициальным названием «Длинный Нептун».

Видео опубликовал портал для украинских производителей оружия Zbroya.ua по случаю Дня Независимости. Детальнее об этой ракете пишут Defense Express и портал «Милитарный».

На видео не указывается, что речь идет именно о «Долгом Нептуне». Однако эксперты визуально оценили ряд характеристик, придя к выводу, что речь идет именно об этой ракете.

«Самая заметная смена — увеличенные габариты. Это связано с использованием большего количества топлива и, вероятно, взрывчатки, из-за чего увеличился диаметр ракеты, а также ее длина», — отмечают эксперты «Милитарного».

Больше топлива нужно, потому что дальность ракеты составляет 1000 км.

Кроме того, изменилась носовая часть ракеты, что предположительно связано с увеличением боевой части и системы наведения.

Что касается веса боевой части, то в старой версии она составляла 150 кг. Параметры «Длинного Нептуна» пока неизвестны.

Также аналитики отметили, что видео запуска, использованное в ролике, не новое — его сняли еще во время огневых испытаний берегового комплекса «Нептун» в 2018-2020 годах. То есть на кадрах запуска — предварительная версия «Нептуна».

