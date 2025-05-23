В Украине запустили производство новых ударных дронов "Батяр": что известно о разработке

© Украинский милитарный портал

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В Украине появился новый многоцелевой БПЛА "Батяр", который может выполнять не только ударные операции. Разработку и запуск производства нового дрона удалось реализовать всего за семь месяцев.

Об этом сообщил «Милитарный».

Издание отмечает, что, несмотря на внешнее сходство «Батяра» с враждебным «Шахедом», компания-разработчик DeepStrikeTech ставит его в другую нишу. Его форма, конструкция и технология изготовления дают гораздо более широкие возможности, чем обычный ударный дрон.

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«Мы можем использовать тот же самолет как фальшцель, бомбардировщик, или как фронтовый дрон-камикадзе. Все зависит от того, какую нагрузку мы на него ставим и какое программное обеспечение используем», — пояснил представитель DeepStrikeTech.

Характеристики дрона «Батяр»

Разработчики преследовали цель создания легкого дрона, который можно запускать без специального оборудования даже из обычного автомобиля. Так что беспилотник получил следующие характеристики:

Вес - 60 кг

Тип двигателя – бензиновый

Боевая нагрузка – от 18 кг (для дрона дальнего действия) до 30 кг (для фронтового БПЛА)

Расстояние полета – более 800 км.

Стоимость ударной модификации – около $25 000

Стоимость дрона-фальшцели - $3 500

Разработчики отмечают, что такая конструкция имеет важное преимущество, а именно показывает высокую стабильность при выполнении сложных маневров.

"Дрон заходит на цель в крутом пике и держит поставленный курс даже в поврежденном состоянии", - говорят разработчики.

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Ключевым преимуществом «Батяра» также является комплекс навигации с современной CRPA-антенной со спутниковой коррекцией и оптической системой. Это позволяет дрону не терять курс на цель даже под сильным влиянием помех РЭБ.

Помимо основной модификации есть также фальшцели, не имеющие боевой нагрузки, но конструкция делает их более заметными для вражеских радаров, чтобы отвлечь на себя ответ системы ПВО.

Третья модификация предназначена для фронтового использования. Она предполагает большую боевую нагрузку, меньшую дальность полета и возможность управления оператором в ручном режиме.

В будущем разработчики планируют разработать на основе «Батяра» гораздо более тяжелый беспилотник с более мощной боевой частью массой 60-80 кг.

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«Модульная конструкция самолета остается повторяющейся, простой и быстрой в производстве. Мы можем научить нового человека работать с корпусными элементами за 7-10 дней. Это открывает дверь масштабному и рассредоточенному производству в разных уголках Украины», — отметили в DeepStrikeTech, добавив, что в ближайшее время планируют начать испытания дрона в боевых условиях.

Напомним, Украина получила новый дрон-осу. Комплекс включает несколько модификаций беспилотников, адаптированных для работы как днем, так и ночью, для выполнения различных боевых задач.