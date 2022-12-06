В Верховной Раде сообщили, кто сейчас преобладает в артиллерии и живой силе

Преимущество в артиллерии и живой силе наблюдается на стороне противника. Изменить это невозможно, потому что Россия – ресурсная страна.

Об этом "24 каналу" сказал военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

По его словам, у россиян насчитывается множество снарядов. Более того, на трофеях, которые достались ВСУ после ухода оккупантов с Херсонского направления, были иероглифы, свидетельствующие о северокорейском или китайском происхождении снарядов.

Пока боеприпасы изучают специалисты.

Это свидетельствует о том, что Россия не может справиться своими силами и средствами, несмотря на то, что у нее их было достаточно много.

"Даже британские эксперты по ведению войны говорят о том, что россияне раньше использовали по 60 тыс. снарядов каждый день, а сейчас – 14 тыс.", — добавил Костенко.

По словам Костенко, ВСУ побеждают врага благодаря своему морально-психологическому духу и точной артиллерии.

"Россияне могут целый день бить из артиллерии, и мы практически не несем потерь. Да, они разрушают нашу инфраструктуру и гражданские дома, но солдаты живы и техника цела. В ответ мы производим 10 выстрелов из "эскалибуров" – 10 единиц техники мы уничтожаем", – отметил Костенко.

Он подчеркнул, что россияне сейчас совершают огненный шквал.

"Наша задача – перейти к обороне, уничтожать личный состав и технику точными ударами. Так же было на Херсонщине – снизили наступательный потенциал, и врагу осталось либо отходить, либо попадать в окружение. Ведение на Бахмутском направлении глобальных оперативных действий приведет к большим потерям. Там важно удержаться. Активизироваться, с моей точки зрения, нужно на Запорожском направлении", – сказал он.

По словам Костенко, Украине нужно больше оружия. А вот высказывания Эммануэля Макрона о "гарантиях безопасности" и "сохранении лица Путина" он назвал абсурдными.

"Если мы после этой войны дадим России сохранить лицо и выйти с какой-то победой – это будет короткое перемирие, которое приведет к еще более кровавой войне. На этом примере весь цивилизованный мир должен окончательно поставить точку и сказать, что ни у одной страны мира нет права развязывать войну против суверенного государства, иначе будет плохо", — добавил Роман Костенко.

Добавим, что враг продолжает терроризировать украинцев и наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

В то же время, стало известно, чем Украина атаковала российские военные аэродромы.

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