Михаил Федоров / © ТСН

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Более 400 боевых подразделений Сил обороны Украины пользуются платформой Brave1 Market, через которую уже заказали более 500 тысяч дронов и других технологических средств по программе еБаллы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, в августе прошлого года была запущена обновленная версия программы eBaly, которую интегрировали с маркетплейсом Brave1 Market. Благодаря этому военные получили возможность самостоятельно выбирать необходимое оборудование и заказывать непосредственно у производителей.

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«В августе прошлого года запустили обновленную версию программы еБалы, интегрированную с маркетплейсом Brave1 Market, где военные могут обменивать еБалы на дроны, НРК, РЭБ и другие технологии. Сегодня им пользуются уже более 400 боевых подразделений, заказавших более 500 000 дронов и другой техники за боевые баллы», — написал Федоров.

Как пояснил министр, механизм работы системы предполагает начисление подразделениям специальных баллов за выполнение боевых задач. В дальнейшем можно обменивать на беспилотники, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и другое оборудование.

По словам Федорова, система призвана минимизировать бюрократические процедуры и ускорить снабжение военных необходимой техникой.

Баллы начисляются не только за уничтожение противника. Также учитываются результаты разведывательной деятельности, выполнение сложных логистических задач и эвакуация раненых.

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«Чем эффективнее работает подразделение, тем больше дополнительных возможностей получит», — пояснил министр.

Федоров также отметил, что военные могут взаимодействовать с производителями напрямую без посредников, а вопрос оплаты и доставки берет на себя государственная система.

«Военные выбирают — государство обеспечивает. Подразделения напрямую заказывают необходимые средства у производителей, а оплату и быструю доставку обеспечивает DOT-Chain Defence», — акцентирует Федоров.

Ранее сообщалось, что министр обороны Михаил Федоров назвал три приоритетных направления, которые нужны Украине для удержания инициативы на фронте.

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Мы ранее информировали, что Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт для военнослужащих сроком на 24 месяца.

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