В ВСУ появился отечественный беспилотный комплекс "Муравей": технические характеристики

«Муравей» / © youtube.com/Алла Марущак

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Министерство обороны Украины официально разрешило использование в Вооруженных силах Украины нового украинского беспилотного наземного комплекса — гусеничного работа под названием «Муравей».

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

«Муравей» предназначен для логистической поддержки подразделений в самых сложных условиях — под плотным огнем противника, на заминированных территориях и в труднодоступных участках фронта.

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Одна из ключевых особенностей комплекса — его грузоподъемность. По данным Минобороны, этот гусеничный робот способен перевозить более половины тонны груза на десятки километров. Это делает его одним из лидеров в своем классе среди подобных отечественных разработок.

«Муравей» оснащен разными каналами управления, что позволяет эффективно использовать ее даже в зонах, где активно работают вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Комплекс может преодолевать неровности местности, а также небольшие водные препятствия — броды, что значительно расширяет географию его боевого применения.

В настоящее время «Муравей» уже официально допущен к эксплуатации в ВСУ. Ее применение на передовой может значительно повысить эффективность военных частей и уменьшить риски для личного состава.

Напомним, Украина уже имеет в своем арсенале современную высокоточную дрон-ракету, которая не только завершила этап разработки, но и успешно используется в боевых условиях. Это оружие официально принято на вооружение и продемонстрировало свою эффективность как для украинских военных, так и для врага, в частности России, которая уже почувствовала его удар.

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По словам военных экспертов, главное преимущество новой технологии — это боевые характеристики. Согласно информации от разработчиков, дрон-ракета способна преодолевать расстояние до 700 км со скоростью до 700 км/ч. Такие параметры позволяют ему эффективно прорывать систему ПВО противника.

Ключевыми условиями для дальнейшего серийного производства и развития подобного вооружения является поддержка со стороны государства, а также привлечение международных инвестиций, особенно стран-членов НАТО.