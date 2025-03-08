В ВСУ заявили, что остановка разведданных не влияет на использование систем HIMARS.

В ВСУ есть несколько альтернативных источников информации.

Украинские военные могут наносить удары по позициям захватчиков с помощью систем HIMARS даже без разведданных со стороны США, но ранее они предоставляли более точные координаты целей.

Об этом в эфире Киев 24 заявил военный и специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов.

Он отметил, что ВСУ продолжают использовать HIMARS и будут это делать дальше.

"При этом мы продолжаем использовать HIMARS, проводить дальнейшие атаки на основании наших собственных разведданных. Из наших разведывательных спутников от нашей внутренней и внешней разведки на основе БПЛА. Поэтому наши HIMARS работают и будут дальше работать. Нет никакого повода для паники", — заявил боец.

Военный рассказал, что ВСУ будут находить информацию, будут получать ее партнеров, ведь у Великобритании и Германии есть свои разведывательные спутники.

"Мы уже получаем информацию, что МиГ взлетел, что "шахеды" запущены. При этом официально считается, что США нам никакой информации не дает. Но мы продолжаем ее получать", — подчеркнул Бескрестнов.

Кроме того, в ВСУ есть несколько альтернативных источников информации, которые могут видеть поверхность земли и днем, и ночью, и в туман, в любую погоду.

"И практически мы получаем снимки всей поверхности планеты с достаточно хорошим разрешением несколько раз в сутки. Да, это не онлайн-трансляция, мы не видим, как может видеть Пентагон в режиме онлайн, как в Капустином Яру открывают крышку и приводят "Орешник" в боевую готовность, но разведданные у нас остаются".

Он добавил, что благодаря этому Украина не только может видеть передвижение сил РФ, но и выбирать цели, подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что кроме приостановки военной помощи США прекратили предоставлять свои разведывательные данные Украине.

Мы ранее информировали, как остановка военной помощи от США повлияет на украинский фронт.

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