В ЮАР признали, что отправляли оружие в Россию, но не знают, как это произошло

В Южно-Африканской республике говорят, что оружие было отправлено в Россию, но разрешения на это никто не давал.

Правительство Южно-африканской республики утверждает, что частные случаи экспорта оружия в Россию действительно имели место, но разрешения на это никто не предоставлял.

Об этом информирует Reuters.

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Сообщается, что глава Министерства по коммуникациям Монди Гумбулеле, на момент отправки оружия, состоявшейся в декабре 2022 года, возглавлял Национальный комитет по контролю за конвенционным оружием (NCACC). Он заявил, что если действительно оружие грузили на судно и отправляли в Россию, это было сращено противозаконно.

"Мы не утверждали никаких поставок оружия для России", – отметил он.

В свою очередь спикер отдела международных отношений и сотрудничества Клейсон Моньела также заявил, что NCACC "не располагает информацией об утвержденной продаже оружия нашим государством России" за тот период.

Напомним, ранее сообщалось, что посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бригете заявил, что Южно-Африканская республика, несмотря на свой заявленный нейтралитет, поставляет оружие России для войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Южно-Африканская Республика опровергла заявление своего президента о выходе из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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