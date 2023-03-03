В Южной Корее отреагировали на просьбу Киева предоставить летальное оружие

В Южной Корее еще не решили, будут ли отправлять летальное оружие в Украину, несмотря на призывы Киева.

Об этом сообщил премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су, пишет Yonhap News.

Он отметил, что Южная Корея увеличила финансовую помощь Украины в этом году. Впрочем, на вопрос, рассмотрит ли страна вопрос о поставках летального оружия в Украину, Хан ответил, что эта помощь не ко времени.

"Не сейчас. Я думаю. Но мы достаточно поддерживаем Украину, и в этом году решили, что увеличим нашу поддержку в размере 130 млн долларов. Пойдем ли мы в поддержку летального оружия, мы еще не решили", — сказал он.

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Оружие для Украины

Напомним, Германия предоставит Украине две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. Они будут на вооружении ВСУ уже в течение года.

Кроме того, Украина получит от германских партнеров автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE. Они необходимы для мониторинга больших участков местности.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica сказал, что системы противовоздушной обороны, предоставляемые Украине партнерами, могут изменить ход войны на фронте.