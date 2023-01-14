"Важнее танков Leopard": Кулеба анонсировал новости из Польши о поставках оружия

На сегодняшний день из всего спектра номенклатуры вооружения осталось только три больших темы, которые остаются "закрытыми"

Польское правительство приняло решение о поставках Украине нового вида оружия и уже в январе об этом появятся новости.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время беседы с журналистом Вадимом Карпьяком.

“Притом, что все сосредоточились на танках, я хочу отметить Польшу. То, что решило правительство Польши, и появятся в январе эти новости еще о поставках оружия в Украину и танках в частности. Это еще более важно, чем Leopard”, — сказал Кулеба.

Министр отметил, что на сегодняшний день из всего спектра номенклатуры вооружения осталось только три больших темы, которые остаются "закрытыми". Кулеба объяснил, что речь идет о танках, самолетах и ракетах дальнего радиуса действия.

“Мы сейчас объективно в полшага до решения темы танков. Французы нанесли, скажем так, "первый удар" этой стеной из легкого колесного танка... Французы сделали первый шаг, потом поляки", — отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, сколько танков Leopard хочет получить Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша готова передать Украине около 14 танков Leopard, это только начало получения помощи.

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