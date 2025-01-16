Великобритания передаст Украине 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему ПВО

Кир Стармер также заявил о дальнейших планах по подготовке украинских военных совместно с союзниками.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине партии артиллерии британского производства и новой мобильной системы противовоздушной обороны.
Об этом Стармер сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
Новые партии артиллерии от Британии поступят в Украину через несколько недель.
"Я сегодня рад объявить, что мы предоставляем 150 стволов артиллерии, которые... были изготовлены в Соединенном Королевстве и буквально через несколько недель смогут быть поставлены в Украину. Мы также будем поставлять новую мобильную систему ПВО, которая называется "Грейтфул", производство которой профинансировано совместно с Данией", – рассказал Стармер.
Британский премьер также сообщил о дальнейших планах по подготовке украинских военных совместно с союзниками.
Напомним, 16 января Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали Соглашение о столетнем партнерстве между государствами.
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