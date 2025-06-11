Великобритания предоставит Украине миллиарды фунтов на оружие

Британия выделит дополнительные средства на оружие для Украины

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Украина получит значительную финансовую поддержку от Великобритании — около 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, предназначенных для приобретения дополнительного вооружения. Это решение, принятое украинским правительством, направлено на существенное укрепление противовоздушной обороны страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем сообщении в Telegram.

«За эти деньги планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усугубит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага», — написал Шмигаль, подчеркивая стратегическую важность этих поставок.

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Укрепление неба и «армии дронов»

Ожидается, что благодаря британским ассигнованиям Украина сможет значительно повысить свой потенциал в отражении воздушных атак, что критически важно в условиях полномасштабного вторжения. Комплексы Rapid Ranger и ракеты Marlet помогут лучше защищать города и критическую инфраструктуру от российских ударов.

Кроме того, в этом месяце Великобритания объявила о беспрецедентном пакете помощи в сфере снабжения беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о сумме 350 миллионов фунтов стерлингов, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов уже в этом году. Эта инициатива является частью стратегии по созданию «армии дронов», которая играет все большую роль на современном поле боя, предпочитая разведку, корректировку огня и прямые удары.

Несокрушимая британская поддержка на пути к миру

Общий объем британской помощи демонстрирует несгибаемую поддержку Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Снабжение современных систем ПВО и большого количества беспилотников является свидетельством глубокого партнерства между странами.

Украинская сторона выразила искреннюю благодарность британским партнерам за их чрезвычайную помощь, которая, по словам украинского правительства, является ключевой для приближения справедливого и долговременного мира. Эта поддержка не только укрепляет обороноспособность Украины, но и посылает четкий сигнал агрессору о единстве и решительности международной коалиции.

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Напомним, Великобритания в 10 раз увеличивает поставки дронов для ВСУ. Британское правительство также инвестирует более 4 млрд. фунтов в развитие автономных систем и беспилотников для собственных Вооруженных сил.