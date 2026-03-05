Вместо "Орланов" и Zala: РФ массово запускает дешевые дроны "Молния" - что о них известно (фото)

Эксперты объяснили новую тактику российских дронов

Реклама

Российская армия начала активнее применять новый тип разведывательных беспилотников, созданных на базе дешевых дронов «Молния», фактически рассчитанных на одноразовое использование. Такая тактика позволяет запускать сразу много аппаратов вместо одного дорогостоящего БпЛА типа Zala или Орлан.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов («Флэш»).

По его словам, новые дроны имеют стандартную конфигурацию оборудования: ZR10, модуль искусственного интеллекта SIY и mesh-модем в диапазоне 1300-1500 МГц с двумя каналами связи по 2 Вт.

Реклама

Почему Россия переходит на дешевые дроны

Эксперты объясняют изменение подхода к развитию украинских средств противодействия беспилотникам. Многократные разведывательные БПЛА, такие как Zala, «Суперкам» или «Орлан», из-за активной работы ПВО и зенитных дронов часто теряются уже после одного или нескольких полетов.

В таких условиях, по словам аналитиков, России выгоднее использовать простые и дешевые аппараты, которые изначально создаются как затратный ресурс.

Китайские компоненты

Аналитики Defense Express обращают внимание, что одинаковая конфигурация оборудования указывает на массовую закупку комплектующих, в том числе китайских.

Камера SIY ZR10, устанавливаемая на эти дроны, на китайских маркетплейсах стоит примерно 500 долларов, но при больших закупках ее цена может быть значительно ниже. Он имеет стабилизированный подвес, 10-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум, а также дневной и ночной каналы наблюдения.

Реклама

Также на беспилотниках используют китайские mesh-модемы, обеспечивающие передачу видео в режиме реального времени. По открытым данным стоимость таких модулей может составлять от 5 до 8 тысяч долларов.

Ставка на количество

В общем, новая тактика РФ предполагает использование большого количества дешевых разведывательных дронов вместо одного дорогого. В результате украинской ПВО приходится перехватывать не один аппарат, а несколько или даже десяток БПЛА одновременно.

Эксперты отмечают, что подобная стратегия призвана компенсировать потери техники за счет массовости и дешевизны производства.

Напомним, россияне начали использовать новые методы маскировки критического оборудования, сообщал ранее советник министра обороны Украины.

Реклама

Тем временем в США появился «аналог Shahed». По имеющейся информации, речь идет о системе Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) — «недорогой беспилотной ударной боевой системе».