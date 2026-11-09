«Внедорожник и маленькая машина»: эксперт объяснил разницу между «Фламинго» и «Нептуном»

Ракета «Нептун»

Реклама

Украинские ракеты «Фламинго» и «Длинный Нептун» не следует рассматривать как конкурентные разработки, ведь они относятся к разным категориям вооружения. Каждая из них имеет свое предназначение и характеристики.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, передает Эспрессо.

Реклама

По его словам, Фламинго является стратегической ракетой, предназначенной для поражения целей на значительных расстояниях. «Длинный Нептун» разрабатывали с другими параметрами и для выполнения отличных задач. Также ракеты имеют разные возможности боевых частей.

Реклама

«Это совершенно разного класса ракеты, они не могут конкурировать между собой. Это если бы маленькая хорошенькая машина конкурировала с большим внедорожником. Это совершенно разного класса машины, и они для разных задач», — объяснил Криволап.

Эксперт подчеркнул, что при создании ракет немаловажную роль играют их массогабаритные характеристики. Они определяют конструктивные возможности и влияют на баланс между дальностью полета, параметрами двигателя и размером боевой части.

Увеличение дальности ракеты, отметил специалист, нельзя обеспечить без учета технических ограничений. Конструкция должна оставаться в пределах определенных масс и габаритов.

Криволап также отметил, что внешние параметры вооружения позволяют оценить, насколько реалистичны заявленные характеристики. По его мнению, некоторые показатели российских ракет вызывают сомнения по причине несоответствия их массогабаритным параметрам.

Реклама

«Смотришь на массогабаритные характеристики — и понимаешь, что такого не может быть. Не нужно никаких исследований или испытаний, чтобы понять: так не может быть в принципе», — отметил авиаэксперт.

Ранее сообщалось, что Украинская оборонная компания Fire Point ожидает разрешения европейских партнеров и поставку необходимых комплектующих, чтобы начать интеграцию систем и перейти к испытаниям собственной противобаллистической ракеты.

Мы ранее информировали, что Fire Point меняет приоритеты в производстве ракет и сосредотачивается на баллистических разработках.

Новости партнеров

Новости партнеров