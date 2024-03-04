Во Франции обнародовали список предоставленной Украине военной помощи

В перечне из 50 пунктов упомянуты, в частности, 30 артиллерийских установок Caesar.
Во Франции Министерство обороны обнародовало список военной помощи, которую отправило Украине с начала полномасштабной войны.
Об этом идет речь на сайте Министерства обороны Франции.
В целом Франция поставила в Украину военное оборудование на общую сумму 2,615 млрд евро. К ним прибавляется 1,2 млрд евро, пожертвованных Европейскому фонду мира (EFF), то есть поддержка более 3,8 млрд евро от 24 февраля 2022 года по декабрь.
"Эти финансовые усилия сопровождаются решительными действиями по обучению, поскольку около 10 000 украинских военных уже прошли и прошли подготовку в армиях Польши и Франции", - говорится в сообщении.
Список оборудования, которое Франция предоставила Украине
Индивидуальное оборудование:
- Шлемы: 6200
- Бронежилеты: 6500
- Одежда NRBC: 1100
- Эффекты полета: 100
- GPS: 200
- Эффекты холодной погоды: 3100
- Аптечки первой помощи: 3700 шт
- Лиофилизированная плазма (PLYO): 300
Оптические системы:
- Бинокли ночного видения: 445
Противотанковые системы
- Система залпового огня АТ4: 1002
- Миланская система:
- Ракеты Милан: конфиденциальные данные
Артиллерия:
- Пушки TRF1:6
- Пушки Цезаря: 30
- LRU: 4
- 120-мм минометы: 10
Оборона земля-воздух:
- Гремучая Змея НГ: 2
- Ракеты Crotale: конфиденциальные данные
- РЛС СМ200: 1
- Мистраль: 6
- Ракеты Мистраль: конфиденциальные данные
- Samp/T: 1
- Ракеты Aster: конфиденциальные данные
Бронемашины:
- AMX10 RC: 38
- Вооруженный VAB и медицинский VAB: 250
- Транспортные средства
- MTB P4: 120
- Грузовики GBC 180: 6
Морские транспортные средства:
- Зодиаки Futura: 30
- Топливо
- Топливные баки (10 000 TRM) ACH: 10
Нефтепродукты: 150 т
- Реактивное топливо (в м3): 30 000 м3
Боеприпасы
- Патроны малого калибра (9 мм, 5,56 мм и т.п.): 1,1 млн.
- Гранаты: 10 500
- патроны 12,7 мм: 1,74 млн
- 105 мм AMX10 RC: 9000
- 155 мм Цезарь и TRF1: 30 000
Ракеты "воздух-земля":
- Кожа головы: конфиденциальные данные
Системы передачи:
- Частотные сканеры: 100
- Иридиевые станции: 30
- Беспилотники/ЛАГ
- Детекторы дронов: 10
- БПЛА-разведчики: 160
Электроподдержка:
- Группы 300 кВА: 2
- Петарды: 38 тыс.
- Детонаторы: 17 тыс.
- Пирооборудование: 43 тыс.
- Противотанковые мины: 3600
Оружие малого калибра:
- Пулемет калибра 7,62 мм: 55
- 12,7-мм пулемет: 560 шт
- Фомос: 1000
- Снайперская винтовка: 20
В перечне из 50 пунктов упомянуты, в частности, 30 артиллерийских установок Caesar, шесть ПЗРК Mistral, 160 разведывательных дронов. В то же время, количество передаваемых ракет Crotale, Aster и SCALP не уточняется.
Напомним, что 16 февраля Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. После этого Франция объявила о предоставлении Украине трех миллиардов евро военной помощи в течение 2024 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция планирует предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем.
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