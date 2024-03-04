Во Франции обнародовали список предоставленной Украине военной помощи

В перечне из 50 пунктов упомянуты, в частности, 30 артиллерийских установок Caesar.

Во Франции Министерство обороны обнародовало список военной помощи, которую отправило Украине с начала полномасштабной войны.

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны Франции.

В целом Франция поставила в Украину военное оборудование на общую сумму 2,615 млрд евро. К ним прибавляется 1,2 млрд евро, пожертвованных Европейскому фонду мира (EFF), то есть поддержка более 3,8 млрд евро от 24 февраля 2022 года по декабрь.

"Эти финансовые усилия сопровождаются решительными действиями по обучению, поскольку около 10 000 украинских военных уже прошли и прошли подготовку в армиях Польши и Франции", - говорится в сообщении.

Список оборудования, которое Франция предоставила Украине

Индивидуальное оборудование:

Шлемы: 6200

Бронежилеты: 6500

Одежда NRBC: 1100

Эффекты полета: 100

GPS: 200

Эффекты холодной погоды: 3100

Аптечки первой помощи: 3700 шт

Лиофилизированная плазма (PLYO): 300

Оптические системы:

Бинокли ночного видения: 445

Противотанковые системы

Система залпового огня АТ4: 1002

Миланская система:

Ракеты Милан: конфиденциальные данные

Артиллерия:

Пушки TRF1:6

Пушки Цезаря: 30

LRU: 4

120-мм минометы: 10

Оборона земля-воздух:

Гремучая Змея НГ: 2

Ракеты Crotale: конфиденциальные данные

РЛС СМ200: 1

Мистраль: 6

Ракеты Мистраль: конфиденциальные данные

Samp/T: 1

Ракеты Aster: конфиденциальные данные

Бронемашины:

AMX10 RC: 38

Вооруженный VAB и медицинский VAB: 250

Транспортные средства

MTB P4: 120

Грузовики GBC 180: 6

Морские транспортные средства:

Зодиаки Futura: 30

Топливо

Топливные баки (10 000 TRM) ACH: 10

Нефтепродукты: 150 т

Реактивное топливо (в м3): 30 000 м3

Боеприпасы

Патроны малого калибра (9 мм, 5,56 мм и т.п.): 1,1 млн.

Гранаты: 10 500

патроны 12,7 мм: 1,74 млн

105 мм AMX10 RC: 9000

155 мм Цезарь и TRF1: 30 000

Ракеты "воздух-земля":

Кожа головы: конфиденциальные данные

Системы передачи:

Частотные сканеры: 100

Иридиевые станции: 30

Беспилотники/ЛАГ

Детекторы дронов: 10

БПЛА-разведчики: 160

Электроподдержка:

Группы 300 кВА: 2

Петарды: 38 тыс.

Детонаторы: 17 тыс.

Пирооборудование: 43 тыс.

Противотанковые мины: 3600

Оружие малого калибра:

Пулемет калибра 7,62 мм: 55

12,7-мм пулемет: 560 шт

Фомос: 1000

Снайперская винтовка: 20

В перечне из 50 пунктов упомянуты, в частности, 30 артиллерийских установок Caesar, шесть ПЗРК Mistral, 160 разведывательных дронов. В то же время, количество передаваемых ракет Crotale, Aster и SCALP не уточняется.

Напомним, что 16 февраля Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. После этого Франция объявила о предоставлении Украине трех миллиардов евро военной помощи в течение 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция планирует предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем.

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