Во Франции заговорили о поставках Украине не только европейских боеприпасов

Подобные разговоры начались на фоне того, что ЕС может не передать Украине обещанное количество боеприпасов.

Во Франции могут пересмотреть свою позицию по поводу того, что артиллерийские боеприпасы в Украину должны поступать только из Европы.

Об этом пишет POLITICO.

Причиной возможного пересмотра решения Францию побудило то, что ЕС не выполняет собственного обещания передать Украине до марта следующего года миллион боеприпасов.

"Пока мы не пришли к такому выводу, мы не будем этого делать [закупать за границей], но если нам придется приспособиться, мы приспособимся", – сказал он.

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Издание передает, что это историческое решение на фоне того, какой позиции Франция придерживалась по поводу поощрения национальных правительств покупать европейские оружие и боеприпасы.

"Нам нужны европейские преференции, потому что мы должны поощрять компании [к производству]. Но мы способны быть гибкими, чтобы помочь Украине", – подчеркнул дипломат.

Однако, пока до этого шага еще далеко, Украине передано лишь около трети от определенного количества.

Как сказала Бенедикта фон Зехерр-Тос, директор по вопросам мира, безопасности и обороны Европейской службы внешних действий, до конца в марте еще достаточно времени. И даже если цель не будет достигнута именно к этому месяцу, Киев все равно получит обещанные боеприпасы, сказала она.

"Вопрос лишь в том, достигнем ли мы цели до марта или чуть позже 2024 года", — она сказала.

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В начале этого года Брюссель предложил план увеличения поставки боеприпасов в Украину путем передачи снарядов из имеющихся запасов и соответствующего возмещения странам из Европейского фонда мира ЕС, а также план на сумму 1 миллиард евро для совместной закупки боеприпасов Министерством обороны Европы.

Сейчас все громче раздаются призывы в Европу искать снаряды для Киева за границей.

"Мы давно выступаем за то, что если не хватает боеприпасов или не хватает оборудования в ЕС, то давайте закупим их где-нибудь в другом месте и отдадим Украине", — сказал POLITICO президент Латвии Эдгарс Ринкевич в начале этого месяца.

Напомним, Германия и Франция создают новую коалицию, направленную на усиление противовоздушной обороны Украины.

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