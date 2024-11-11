Во Франции заговорили об истребителях Mirage 2000-5F для Украины — Defence Express

В то же время в Defense Express подчеркнули, что о самрлетах для Украины речь уже шла неоднократно, однако их количество постоянно менялось.

Франция планирует в ближайшее время предоставить Украине шесть самолетов Mirage 2000 -5F с полным пакетом поддержки.

Об этом пишет Defence Express со ссылкой на портал Opex360.

"Франция наконец-то поставит Украине шесть Mirage 2000-5F", — говорится в сообщении Opex360.

Со ссылкой на заключение по использованию бюджета на боевую авиацию вооруженных сил Франции депутата парламента Франка Джилетти, источник отмечает, что возможности по поставкам "Миражей" для Украины ограничены, в частности, темпами поставки новых самолетов Rafale, а также состоянием существующего флота Mirage 2000.

На данный момент цикл от заказа до поставки направления в войска самолетов Rafale для вооруженных сил Франции составляет три года, что в свою очередь определяет темпы обновления французской боевой авиации.

К 2030 году французские ВВС должны нарастить флот Рафалей хотя бы до 137 (от имеющихся 95 самолетов), тогда как закон об оборонном программировании на 2019-2025 годы предусматривал увеличение флота Rafale вообще до 185 единиц, и очевидно, что этот план на предыдущую пятилетку исполнен не был, отмечают эксперты.

"Если дальше делать поправку на планы по передаче "Миражей" для ВСУ, то выходит, что на 2030 год ВВС Франции будут иметь в общей сложности 185 боевых самолетов, что является крайне недостаточным показателем, и что в свою очередь будет создавать значительную оперативную нагрузку на французскую боевую авиацию", — говорится и в сообщении.

В то же время в Defense Express подчеркнули, что во французской прессе не один раз писали о количестве "Миражей", которые могут быть переданы Украине. в первом транше должно быть всего три самолета этого типа.

Напомним, военные Франции экспериментируют по интеграции операторов БпЛА в экипаже вертолетов, развивая тенденцию, ранее заметившуюся в российской армии.

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