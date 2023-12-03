Какую военную помощь обещали союзники и что получит Украина

Союзники продолжают снабжать Украину оружием. В частности, в формате "Рамштайн" произошли важные изменения военной помощи Украине. В то же время Президент Владимир Зеленский в свежем интервью агентству AP рассказал об опасениях относительно проблем с западной помощью.

О том, какую помощь обещали и которую оказали наши международные партнеры, рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в дайджесте OBOZ.UA.

США

Американцы предоставят Украине уже 51 с августа 2021 года пакет общей стоимостью 100 млн. дол. США по программе Presidential Drawdown Authority. В него войдут: одна система HIMARS и боеприпасы к ней, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW, артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм, более 3 млн патронов к стрелковому оружию.

Германия

Следующий "зимний" пакет союзники обещают на сумму 1,3 миллиарда евро. Среди прочего там будет четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM (поставка в 2024 году), а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и противотанковое вооружение.

"Из поступившего сейчас — 20 бронемашин Marder с боекомплектом, 1 танк для разминирования Winsent-1, 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance, 2 тягача 8x8 HX81, снаряды 155 мм, более 2,4 тыс. криптофонов, специальный грузовики, "скорые")", — говорится в сообщении.

Болгария

В парламенте страны ратифицировали соглашение между МВД Болгарии и Минобороны Украины (такая у них процедура) о поставках Киеву 100 бронетранспортеров и запчастей к ним. Впервые с начала полномасштабного вторжения России Болгария официально передает Украине тяжелую технику.

Канада

Страна выделила нам 1,3 млрд. канадских долларов (947 млн. долл. США) на военную помощь, из которых 63% поступит к концу 2024 года, остальные – к 2026 году.

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"Канада также передаст Украине 50 бронемашин — боевых и эвакуационных, в ближайшее время поступят 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов от Colt Canada, а также страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16", — говорится в сообщении.

Дания

От Дании следует ожидать дополнительной военной помощи в размере более трех миллиардов евро (25,8 млрд. датских крон), из которых 300 млн. евро поступит в 2023 году, а остальные – до конца 2027 года.

Европейский Союз – согласовал решение об увеличении в 4,2 раза расходов на программы подготовки украинских военнослужащих, и теперь на эту задачу будет дополнительно выделено из Европейского фонда мира еще 194 млн. евро (предыдущий бюджет в сумме 61 млн. евро позволил обеспечить обучение 34 тыс. .военнослужащих).

Северная Македония

А тем временем Министерство обороны Северной Македонии рассекретило информацию, что в стране успешно завершена подготовка первой группы украинских военнослужащих, и в дальнейшем присоединившаяся к НАТО в 2020 году страна продолжит подготовку украинских военных в течение 2024 года и "до тех пор, пока в этом будет необходимость", заявила министерка обороны Славянка Петровская.

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Страна с начала полномасштабной войны направила Украине около 30 танков Т-72, 12 ударных вертолётов Ми-24 и четыре штурмовика Су-25.

Рамштайн

"По подсчетам министра обороны США Ллойда Остина, с апреля 2022 года и по 20 ноября 2023 года страны-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") выделили на нужды ВСУ более 80 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Европейский союз

В ЕС согласовали решение об увеличении в 4,2 раза расходов на программы подготовки украинских военнослужащих, и теперь на эту задачу будет дополнительно выделено из Европейского фонда мира еще 194 млн евро (предыдущий бюджет в сумме 61 млн евро позволил обеспечить обучение 34 тыс.). военнослужащих).

Германия усилит военную поддержку Украины для защиты от российских агрессоров как на уровне Европейского союза, так и на уровне Североатлантического альянса.

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