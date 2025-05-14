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ТСН в социальных сетях

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Категория
Оружие
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Военная помощь от Италии для Украины может поступить уже после войны — министр

Из-за логистических проблем страна задерживает помощь Украине.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто / © Associated Press

Снабжение вооружения для Украины от Италии задерживается и может случиться так, что оно поступит уже после завершения войны.

Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает La Repubblica.

«К сожалению, прошло очень много времени с момента утверждения последнего пакета по логистике. Я надеюсь, что помощь поступит, когда война закончится, то есть, когда она больше не будет нужна», — сказал Крозетто.

Он заявил, что Италия продолжает оказывать Украине помощь, которая ежедневно подвергается российским атакам.

«Никаких изменений не произошло ни за последние месяцы, ни за последнюю неделю: несмотря на разговоры о перемирии, мы его не увидели. Вот почему я надеюсь, что когда итальянская помощь поступит, она больше не потребуется», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Италии пройдет встреча министров обороны ряда европейских стран, в ходе которой будет обсуждаться поддержка Украины.

Мы ранее информировали, что Евросоюз может нарастить объемы военной помощи Украине, если Соединенные Штаты откажутся продолжать поставки вооружения.

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