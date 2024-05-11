Военные испытали украинские наземные дроны "Махно" — фото

Военные 108-й бригады ТрО испытали украинские наземные дроны "Махно". На сегодняшний день есть шесть модификаций техники: минирующие, разминирующие, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.п.), эвакуационные и штурмовые.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

"Все наши дроны имеют одно название — "Махно". В честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими побратимовз натно бил в этих краях большевиков", - отметил офицер на боевое псевдо "Дискус".

Он рассказал, что конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование все самостоятельно сделали наши воины. Львиную долю необходимых средств так же вложили они.

Украинские наземные дроны "Махно" / Фото: Силы обороны юга Украины

Украинские наземные дроны "Махно" / Фото: Силы обороны юга Украины

В то же время, к этой работе присоединились волонтеры, отдельные семьи и некоторые компании.

По убеждению "Дискуса", возглавившего процесс изготовления наземных дронов, в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, ведь позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнить боевые задания.

Украинские наземные дроны "Махно" / Фото: Силы обороны юга Украины

Украинские наземные дроны "Махно" / Фото: Силы обороны юга Украины

В ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой.

Напомним, Австралия предоставит Украине мощное оружие для уничтожения беспилотников.

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