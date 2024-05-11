Военные испытали украинские наземные дроны "Махно" — фото

В ближайшее время дроны пройдут проверку боевой работой.
Военные 108-й бригады ТрО испытали украинские наземные дроны "Махно". На сегодняшний день есть шесть модификаций техники: минирующие, разминирующие, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.п.), эвакуационные и штурмовые.
Об этом сообщили Силы обороны Юга.
"Все наши дроны имеют одно название — "Махно". В честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими побратимовз натно бил в этих краях большевиков", - отметил офицер на боевое псевдо "Дискус".
Он рассказал, что конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование все самостоятельно сделали наши воины. Львиную долю необходимых средств так же вложили они.
В то же время, к этой работе присоединились волонтеры, отдельные семьи и некоторые компании.
По убеждению "Дискуса", возглавившего процесс изготовления наземных дронов, в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, ведь позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнить боевые задания.
В ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой.
Напомним, Австралия предоставит Украине мощное оружие для уничтожения беспилотников.
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