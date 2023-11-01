Военные ВСУ создали танк "Франкенштейн" из частей разных модификаций подбитой техники РФ — видео

4-я танковая бригада ВСУ создала танк "Франкенштейн" из частей разных моделей российских танков. Речь идет об украинском танке Т-72, для производства которого использовали части не менее трех машин.

Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

По словам журналиста, танк "Франкенштейн" объединяет башню от Т-72Б1, корпус от Т-72Б3 и ведущее колесо от Т-62.

"У некоторых из батальонов есть Т-72АМТ: Т-72А конца 1970-х годов, которые Украина значительно модернизировала в 1990-х годах. Другие имеют Т-72М1, Т-72, поскольку Советский Союз и другие страны Варшавского договора усовершенствовали дополнительную броню", – говорится в материале.

В целом, Украина получила или вскоре должна получить более 400 танков Т-72 всех моделей от своих иностранных союзников.

"Поскольку потери лучших танков западного образца, особенно Leopard 2, растут, становится все более вероятным, что Киеву понадобятся еще сотни Т-72, чтобы заменить около 500 потеряных танков, а также вооружить новые бригады", — пишет журналист.

Помимо получения сотен Т-72 от своих союзников Украина также захватила в России сотни Т-72, а также сотни Т-90, Т-80 и Т-62. Многие из этих танков получили повреждения.

Украинские техники объединили поврежденные российские танки и сделали единый танк с башней Т-72Б1, корпусом Т-72Б3 и одним опорным колесом Т-62.

Этот "Франкентанк" появился на передовой в марте.

"По сути, Франкентанк – это Т-72Б1 с устаревшими средствами управления огнем этого варианта и 125-миллиметровым основным орудием 2А46М, но с модернизированным дизельным двигателем B3 мощностью 860 лошадиных сил вместо менее мощного дизеля B1 мощностью 780 лошадиных сил. Он безобразен и удивителен, и, вероятно, менее мощный, чем лучшие Т-72АМТ 4-й бригады, но более мощный, чем его Т-72М1", – резюмирует Дэвид Экс.

Напомним, военные с передовой рассказали о ситуации на Бахмутском направлении.

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