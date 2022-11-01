Военные США будут проводить инспекции оружия в Украине — AP

Проверки оружия, предоставляемые союзниками, будут регулярны
Американские военные будут проводить регулярные проверки, чтобы быть убежденными, что предоставленное для Вооруженных сил Украины оружие используется должным образом.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.
В сообщении указывается, что американские инспекции недавно начали действовать на территории Украины.
Чиновник не указал, как близко к фронту находятся военные, которые осуществляют проверки и где именно их проводят. Он отметил, что все проверки проходят только в тех местах, где это сейчас разрешает ситуация с безопасностью.
Источники издания сообщили, что ранее несколько проверок было проведено атташе по обороне США и группой Управления по сотрудничеству в области обороны США, работающей в столице Украины. Чиновник заявил, что украинские военные абсолютно прозрачны и поддерживают проведение таких инспекций.
Напомним, ранее сообщалось, что МВД Украины разоблачило фейковую информацию о канале контрабанды украинского оружия в Финляндию.
Кроме того, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ специально использует тактику запугивания ядерным оружием и "грязной бомбой".
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