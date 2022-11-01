Военные США будут проводить инспекции оружия в Украине — AP

Американские военные будут проводить регулярные проверки, чтобы быть убежденными, что предоставленное для Вооруженных сил Украины оружие используется должным образом.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

В сообщении указывается, что американские инспекции недавно начали действовать на территории Украины.

Чиновник не указал, как близко к фронту находятся военные, которые осуществляют проверки и где именно их проводят. Он отметил, что все проверки проходят только в тех местах, где это сейчас разрешает ситуация с безопасностью.

Источники издания сообщили, что ранее несколько проверок было проведено атташе по обороне США и группой Управления по сотрудничеству в области обороны США, работающей в столице Украины. Чиновник заявил, что украинские военные абсолютно прозрачны и поддерживают проведение таких инспекций.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД Украины разоблачило фейковую информацию о канале контрабанды украинского оружия в Финляндию.

Кроме того, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ специально использует тактику запугивания ядерным оружием и "грязной бомбой".

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