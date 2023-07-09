Военные США объяснили, почему кассетные боеприпасы несут меньше угрозы для населения

Украина, в свою очередь, заверила партнеров, что будет ответственно использовать кассетные боеприпасы.

Американские военные уверяют, что кассетные боеприпасы, которые получат ВСУ, имеют меньший процент неразорванных суббоеприпасов, которые могут угрожать гражданскому населению. Так, военные испытывали кассетные боеприпасы, чтобы убедиться, что у них "коэффициент несработаний" 2,35% или ниже.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского военного чиновника, пишет "Европейская правда".

По словам военного, испытание боеприпасов "проводилось с помощью боевых стрельб", а не с помощью имитационных или виртуальных тестов. Он добавил, что кассетные боеприпасы, которые США планируют прислать, модели M864 и M483A1, последний раз испытывали в 2020 и 2017 годах соответственно.

Чиновник объяснил, что боеприпасы испытывались разными способами.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому они считаются более опасными для гражданского населения. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрыва, из-за чего они представляют опасность на протяжении многих лет.

Более 120 стран в 2008 году приняли договор о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

Напомним, 7 июля администрация президента США Джо Байдена официально подтвердила передачу Украине кассетных боеприпасов.

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