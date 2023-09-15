Военный эксперт опроверг информацию о бесчисленных запасах оружия в России

У россиян на складах могут храниться тысячи единиц оружия, но далеко не все из него в рабочем состоянии.

Распространяющаяся в информпространстве информация о 17 тысячах танков в резерве россиян вызывает недоверие, так как Международный институт стратегических исследований указывал в справочнике The Military Balance, что по состоянию на начало февраля 2022 года в РФ на хранении было всего 10 тысяч танков, без поправки на старые Т-55 и Т-62, а в строю – 3300 танков всех типов.

Об этом пишет эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевски для РБК-Украина.

Какое количество оружия у РФ сейчас

Международный институт стратегических исследований указывает на остатки оружия у россиян, а именно "максимум 5 тысяч танков всех типов, включая Т-55 и Т-62", сообщает эксперт.

"А в строю, по данным организации, у них осталось ориентировочно две тысячи танков. Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый говорил, что на Купянское и Лиманское направление противник стянул около 900 танков. Фактически это половина из того, что у них есть в строю", – говорит эксперт.

Информация о танках, хранящихся на складах, может быть не совсем показательна.

"У россиян далеко не все танки стояли в герметичном помещении, в ангарах, с надлежащим обслуживанием. Соответственно, по российским нормативам, чтобы собрать один полностью рабочий танк, нужно скрутить запчасти из трех танков. То есть эта цифра, которая учитывалась на начало этого года – 5 тысяч танков на складах хранения – значит, что россияне могут собрать 1,5-2 тысячи рабочих танков вдобавок к тому, что у них есть сейчас", – пишет эксперт.

Могут ли россияне восстанавливать танки

Относительно способности россиян восстанавливать свои танки Т-55 и Т-62, которые должны были в теории пойти на переплавку, это может делать только 103-й бронетанковый ремонтный завод на Забайкалье. Темпы их работ – до 10 машин в месяц.

"Итак, если в сумме россияне могут получать до 70 танков всех сортов в месяц — это подчеркивает, что они пополняют свою танковую технику в несколько раз медленнее, чем ее уничтожает ВСУ", — заключает Киричевски.

В чем агрессор испытывает недостаток

Есть определенный дефицит исправной танковой техники именно для каких-либо активных наступательных действий.

Как подтверждение Киричевский приводит пример Купянского направления, где россияне не решились использовать свои танковые подразделения в классическом формате – то есть когда танки наступают.

"Хотя там базируется восстановленная 1-я танковая армия западного военного округа РФ, которая была разгромлена в Харьковской области в прошлом году. Впервые такую практику россияне начали применять еще в 1943 году, когда у них с танками были проблемы, и советские военачальники решили, что лучше бросать в бой малоподготовленную пехоту, а танки экономить и беречь", – добавляет эксперт.

Что с бронемашинами

БМП-1, БМП-2 и МТ-ЛБ насчитывают более 10 тысяч находящихся на хранении единиц.

Но, похоже, что ремонтопригодность БМП-1 и БМП-2 даже для россиян оставляет желать лучшего. Поэтому на бумаге и на спутниковых снимках это безграничное количество машин увидеть можно, но сами россияне предпочитают расконсервовывать и бросать на поле боя МТ-ЛБ "На эти машины запчасти более доступны. В 1990-х, 2000-х, 2010-х эти "мотолиги" были в обороте на гражданском рынке РФ", — добавляет эксперт.

Между тем экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, до оккупации Крыма служивший руководителем Крымского медиацентра, прокомментировал тему завершения войны. По его словам, для россиян пока не существует стоп-цифры потерь личного состава, но есть другая чувствительная потеря.

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