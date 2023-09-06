Вооружение, которого больше всего не хватает ВСУ: Черник указал на острую проблему

Украинская армия остро нуждается в вооружении, а именно, артиллерии и дронах.

Об этом сообщил военный аналитик, полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Артиллерия, артиллерия и еще раз артиллерия. Война на 90% является войной артиллерии. Это острейший вопрос, который стоит, стоит и еще какое-то время будет стоять", — отметил Черник.

Он также напомнил, сколько снарядов противник может производить в месяц.

"Я уже упомянул цифру в 50 тысяч американских снарядов в месяц... противник может производить 125 тысяч в месяц — в 2,5 раза больше и этот паритет пока еще нерушим", — сообщил он.

По его словам, Украина победит исключительно "за счет точности возложения целей".

"Ну, и конечно как можно больше дронов-камикадзе. Они показали свою просто невероятную полезность. На мой взгляд, восьмая военно-техническая революция на марше", – отметил Черник.

Напомним, ВСУ наступают на двух направлениях и продвинулись южнее Роботиного. Об этом сообщил Генштаб.

Тем временем президент Владимир Зеленский объяснил, почему Россия ударила ракетами по рынку в Константиновке.

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