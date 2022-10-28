Вооруженные силы Германии успешно испытали лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Новое оружие также подходит для защиты от снарядов и ракет

Немецкие вооруженные силы успешно провели испытание нового лазерного оружия для защиты от беспилотных летательных аппаратов и ракет. Во время тестов на фрегате "Саксония" были получены подтверждения о том, что с цели можно успешно сбивать в условиях боевых действий.

После испытаний оборудования, установленного в контейнере для морских перевозок, будет продолжена разработка оперативной системы лазерного оружия для Военно-Морских сил ФРГ, сообщает DW.

Благодаря своим возможностям система может хорошо бороться с движущимися маленькими целями. Также новое оружие может стать хорошей защитой от снарядов и управляемых ракет.

"К работе над проектом привлекли европейское оборонное предприятие MBDA и немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall. По их данным, на испытаниях, состоявшихся в конце августа в море у полигона Бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, система успешно показала себя в борьбе с дронами.. Дальнейшие тесты будут проходить до середины 2023 года", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия запросила у Швейцарии разрешение на поставку Украине боеприпасов к установкам Gepard.

Также ранее мы информировали, что Бундесвер опубликовал обновленный список вооружения, которое Германия передала Украине с начала 2022 года.

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