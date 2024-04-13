Война машин: в Минобороны рассказали, когда роботизированные системы смогут заменить людей на поле боя

Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец отметил, что до конца 2024 года на поле боя появится больше эффективных дронов, которые смогут заменить людей.

Об этом он рассказал в эфире Ukrinform TV.

По его словам, такие работы будут выполнять задачи как с украинской, так и с российской сторон. Они будут эффективно выполнять самые сложные задачи, не подвергая опасности военных.

"В ближайшей перспективе линия разграничения будет насыщена именно такими железками, которые выполняют самую тяжелую, опасную работу за людей", – заявил Бежевец.

Бежевец подчеркнул, что речь идет не только о дронах, но и о различных наземных роботизированных системах. По его словам, подобная "война терминаторов" будет наблюдаться уже очень скоро.

"Условно говоря, будет линия одна, линия другая и между ними это все ползает, стреляет, убивает и не дает ничему живому эту линию пересечь, потому что сразу вылетает, выезжает убивает, расстреливает. Условно говоря, такая "война терминаторов". Мы достаточно близко приближаемся к этому моменту, когда по обе стороны будут машины", — отметил Алексей Бежевец.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что Украина увеличивает производство дальнобойных дронов.

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