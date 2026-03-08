Война в Украине обнаружила уязвимость танков Leopard 2 — эксперты раскрыли подробности

Leopard 2 / © commons.wikimedia.org

Немецкий основной боевой танк Leopard 2, считающийся одним из самых современных в мире, столкнулся с серьезными вызовами при использовании в войне в Украине.

Об этом пишет издание 19FortyFive, ссылаясь на анализ исследователя по вопросам национальной безопасности Джека Бакби.

Несмотря на мощную 120-мм пушку Rheinmetall Rh-120, современную оптику и высокую мобильность, эффективность танка снижается из-за ряда факторов — от логистических затруднений до появления новых видов оружия на поле боя.

Один из самых мощных танков в мире

Leopard 2 / © Associated Press

Leopard 2 был разработан немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1970-х годах как преемник Leopard 1. На вооружение он поступил в 1979 году.

Танк оснащен дизельным двигателем MTU MB 873 Ka-501 мощностью около 1500 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 70 км/ч. Основным вооружением является 120-мм гладкоствольная пушка, способная использовать современные бронебойные боеприпасы.

Сегодня Leopard 2 находится на вооружении более чем в десятке стран НАТО и партнеров, включая Германию, Польшу, Канаду, Финляндию и Испанию.

Использование в Украине

Украина начала получать танки Leopard 2 2023, когда страны НАТО решили передать Киеву современную бронетехнику для усиления обороны против российских войск.

Танки передали, в частности Польша, Норвегия, Испания и Канада. Однако их использование на фронте оказалось сложнее, чем ожидалось.

Одной из причин стали логистические проблемы. Сложные системы управления и двигатель танка нуждаются в специализированном техническом обслуживании. Сначала ремонтные базы для Leopard 2 находились за пределами Украины, поэтому поврежденную технику приходилось транспортировать в Польшу или другие страны для капитального ремонта.

Новая угроза - дроны

Leopard 2. / © Associated Press

Существенным вызовом для бронетехники стало массовое появление беспилотников, в частности FPV-дронов. Такие аппараты могут атаковать танки сверху – в места, где броня традиционно тоньше.

Кроме того, российские войска активно используют противотанковые управляемые ракеты "Корнет", способные пробивать современную броню.

В результате даже самые современные танки, включая Leopard 2 и американские M1 Abrams, могут быть уязвимыми без поддержки систем радиоэлектронной борьбы, ПВО и других подразделений.

Война меняет тактику

Эксперты также отмечают, что в доктрине НАТО танки обычно бездействуют самостоятельно. Они работают в составе комбинированных подразделений вместе с пехотой, артиллерией, беспилотниками, авиацией и системами противовоздушной обороны.

Однако на фронте в Украине из-за сложных условий боев танки иногда вынуждены действовать более изолированно, что повышает риски.

Кроме того, российские войска создали глубоко эшелонированную оборону с минными полями, противотанковыми заграждениями и артиллерийской поддержкой. Это усложняет масштабные бронетанковые прорывы и превращает бои в длительные позиционные столкновения.

Аналитики отмечают, что опыт войны в Украине демонстрирует важный урок: даже самая современная техника не гарантирует успех без комплексной поддержки и адаптации тактики к новым условиям войны.

Тем временем в США появился "аналог Shahed". По имеющейся информации, речь идет о системе Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) — «недорогой беспилотной ударной боевой системе».