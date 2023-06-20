Воздушная тревога в Черниговской области: ВСУ предупредили о ракетной опасности

Сирены раздаются только в области.

Утром 20 июня во время воздушной тревоги была объявлена ракетная опасность на Черниговщине.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Черниговская область – ракетная опасность", — говорится в сообщении.

К слову, воздушная тревога по состоянию на 08:48 объявлена только в Черниговской области. Сирены раздались в регионе в 08:44.

Карта тревог

Воздушная тревога в Черниговской области во вторник, 20 июня.

Как сообщалось, ночью против 20 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе Shahed и ракеты. Часть враждебных целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.

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