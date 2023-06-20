Воздушная тревога в Черниговской области: ВСУ предупредили о ракетной опасности

Сирены раздаются только в области.
Утром 20 июня во время воздушной тревоги была объявлена ракетная опасность на Черниговщине.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Черниговская область – ракетная опасность", — говорится в сообщении.
К слову, воздушная тревога по состоянию на 08:48 объявлена только в Черниговской области. Сирены раздались в регионе в 08:44.
Карта тревог
Как сообщалось, ночью против 20 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе Shahed и ракеты. Часть враждебных целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.