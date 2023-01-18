"Возможно в конце недели": в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Администрации США отказались ответить, будет ли пакет танков включать для украинцев

В Белом доме заявили, что о дополнительной помощи Украине может быть объявлено уже в конце этой недели.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает CNN.

"Соединенные Штаты будут надувать дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности, дополнительные вооружения и средства для Украины – возможно, уже в конце этой недели", – сказал он.

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В то же время Кирби не ответил на вопрос, будет ли пакет включать танки для украинцев.

Он заявил, что не "хочет опережать вещи, о которых мы еще не объявили", но он сказал, что США сосредоточены "на том, чтобы убедиться, что мы даем Украине то, что ей нужно в борьбе, в которой они побеждают".

"Мы будем продолжать оказывать помощь, чтобы она больше всего отвечала потребностям Украины, и если мы не сможем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами, чтобы увидеть, смогут ли это сделать они", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что государство присоединится к американо-германской инициативе по передаче Украине ЗРК Patriot.

Так ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что президент США Джо Байден будет выполнять свои обещания, которые он дал Владимиру Зеленскому, по поставкам систем ПВО Украине для защиты от российских атак.

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