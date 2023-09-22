Возвращение "вышек Бойко": какую технику удалось "затрофеить" спецназовцам ГУР

Радиолокационная система "Нева" теперь в Украине.

После того, как спецподразделение ГУР МО вернуло под контроль "вышки Бойко " в Черном море, Украина также получила "в подарок" новую радиолокационную систему россиян.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал Андрей Мельник, командир взвода спецподразделения "Артан", известный по позывному "Фавориту".

Спецназначенцам ГУР после успешной операции удалось получить несколько единиц важной техники, среди которой – радиолокационная система "Нева".

По словам Мельника, россияне использовали "Вышки бойка" как базы, где установили РЛС и РЭБы, благодаря чему оккупанты имели и прикрытие, и осведомленность о ситуации в этой части моря.

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"Поэтому на "вышках" также нашли редкие модернизированные ракеты для вертолетов, а также много складов с боекомплектами. Такими технологиями Кремль не хотел бы делиться". – рассказал он.

Благодаря системе специалисты теперь могут создавать такие средства, которые сделают РЛС неэффективными.

"Нева"! Современная радиолокационная система. Она сейчас на исследовании наших специалистов и партнеров. Зная, как она работает, можно будет создавать средства, благодаря которым РЛС будет неэффективна, не будет видеть целей. – рассказал Мельник о "подарках" от россиян.

"Вышки Бойко"

Украине удалось нанести врагу мощный удар в Крыму: с уничтожены российские корабль и субмарина, разбит комплекс С-400. Оказывается, это следствие предыдущей филигранной работы наших спецназовцев вблизи "вышек Бойко".

Удар по Черноморскому флоту РФ позволяет утверждать, что сегодня ситуацию контролирует Украина и есть возможность поражения любого военного объекта на территории временно оккупированного Крыма.

Спецоперацию готовили примерно месяц-полтора.

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