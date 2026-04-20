Оружие
323
2 мин

Впервые в Украине запускают наземную станцию для оптоволоконных дронов — Минобороны (фото)

Это должно решить критическую проблему логистики и эффективности на передовой — так называемый «зоопарк», чрезмерное разнообразие технических решений от разных производителей.

Вера Хмельницкая
Минобороны

В Украине внедряется единая универсальная наземная станция для управления БпЛА, которые работают через оптоволокно.

Об этом сообщает глава Минобороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, сегодня дроны, соединенные с оператором тонким оптоволоконным кабелем, стали настоящим «ночным ужасом» для врага. Их главное преимущество — абсолютная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Там, где обычные FPV-дроны теряют связь из-за помех, оптика продолжает видеть цель и эффективно ее уничтожать.

Минобороны унифицирует наземные станции для дронов на оптоволокне. / © Михаил Федоров / Facebook

Проблема, которую решает унификация

До сих пор каждый производитель поставлял собственную наземную станцию. Поэтому экипажи, заходя на позиции, были вынуждены нести на себе по 3–5 разных пультов и станций, чтобы иметь возможность запускать дроны разных марок. Это не только истощает бойцов физически, но и занимает драгоценное время, необходимое для выполнения боевой работы.

«Наша цель — создать единый стандарт, который заменит десятки разрозненных решений и максимально упростит работу подразделений», — отмечает Федоров.

Что уже сделано и какие планы

Над проектом в течение нескольких месяцев работала команда Министерства обороны вместе с производителями и советником по эффективности БпЛА Сергеем Стерненко.

Уже сформированы единые технические требования для аналоговых станций (наиболее востребованных на фронте). Прототип, готовый к серийному производству, уже на этой неделе отправляется в боевые подразделения для финальных испытаний.

Следующим шагом станет разработка аналогичного унифицированного стандарта для цифровых систем управления на оптоволокне.

После успешных тестов единое решение будет развернуто по всей линии боевого столкновения.

Системное устранение технических барьеров, отмечают в Минобороны, позволит украинским защитникам сосредоточиться на главном — ликвидации оккупантов во всех доменах, не отвлекаясь на совместимость кабелей и разъемов.

