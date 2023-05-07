"Враг не спит": в командовании Воздушных сил заявили, что РФ налаживает производство беспилотников

Игнат отметил необходимость развивать не только производство дронов, но и систему против БПЛА.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что враг будет предпринимать попытки наладить широкое производство своих беспилотников, в том числе ударного типа.

Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Также спикер прокомментировал "ночную атаку дронов" в Крыму, заявив, что ныне беспилотники "выходят на новый уровень и совершают революцию на фронте"

"Это касается беспилотников квадрокоптерных типов и разного уровня – тактического, стратегического и т.д. Это то, что нужно сегодня развивать в Украине, то, что будет отдавать в будущем предпочтение", — заявил он.

Игнат подчеркнул необходимость развивать не только производство дронов, но и систему борьбы против беспилотников, потому что "враг бодрствует".

"Сейчас они (россияне — ред.) имеют свое производство беспилотников разных типов, "Ланцетов" многое в последнее время используют, иранские дроны "шахеды". Но враг, безусловно, будет предпринимать попытки наладить широкое производство своих беспилотников, в частности ударного типа",- заявил Игнатий.

Напомним, официально подтверждено сбивание российской баллистической ракеты "Кинжал" 4 мая в небе Киевщины. ЗРК "Patriot" уничтожил аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную с МиГ-31К с территории России.

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