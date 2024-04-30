Враг обходит санкции и производит ракеты "Кинжал": эксперт заявил о независимости РФ от поставок

Россияне продолжают производить баллистические ракеты "Кинжал", ведь сделали значительный шаг в импортозамещении и обретения независимости от поставок в обход санкций.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский сказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"К сожалению, россияне могут продолжать производить "Кинжалы". Потому что один из важных пунктов, который мы не учитываем, это то, что россияне сделали значительный шаг в работе по импортозамещению, чтобы быть независимыми от поставки в обход санкций. Например, начали делать собственную электронику", — отметил он.

По его словам, темпы, с которыми враг наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, указывают на то, что российский ракетный арсенал и возможности изготовления ракет пока неясны.

Что нужно иметь для сбивания ракеты "Кинжал"

Иван Киричевский отметил, чтобы сбить "Кинжал" на любом этапе полета Украина нуждается в противоракетных комплексах THAAD от США.

"Чтобы сбить такую ракету, "окно возможностей" возникает тогда, когда падает скорость полета до приемлемых показателей, и только на последних километрах или последних секундах полета до цели. То есть, чтобы сбить ракету у цели, там должен стоять Patriot. Соответственно, "Кинжал "может лететь над Киевом в сторону западной Украины, и там еще нет возможности сбить "Кинжал". Чтобы сбить "Кинжал" на любом этапе полета нам нужны противоракетные комплексы THAAD. Одна такая батарея стоит 2 млрд долларов, но это оправданные затраты", – объяснил Киричевский.

Напомним, по словам военных аналитиков, Украина не сможет создать купол с ПВО, что обеспечило бы 99% сбития ракет, как в Израиле. Защитить Украину полностью от ракетных ударов РФ невозможно. Отдельные объекты и города можно защитить только точечно.

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