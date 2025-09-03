Враг запускает новые "Шахеды", которыми управляют с территории России: фото

Атака "Шахедов" / © ТСН.ua

Российская террористическая армия для воздушных ударов по Украине начала применять новые «Шахеды» с камерами и радиоуправлением. Враг может управлять такими ударными дронами даже с территории России.

Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей «Флеш» Бескрестнов, опубликовав фото этого оружия.

«Полетели Шахеды с камерами и радиоуправлением серии Ь. Свежая находка только что. Как видите, антенны стоят на краях крыльев», — написал он.

По словам «Флеша», найти модемы и камеры на сбитых беспилотниках не удается, поскольку они, в отличие от «Гербер», разбиваются и горят.

«Это новая версия Шахеда, который может управляться онлайн из России, может вести разведку и атаковать даже цели в движении», — добавил эксперт.

Ранее украинские эксперты и военные сообщили, что Россия активно наращивает производство нового типа беспилотников, которые практически невозможно обезвредить электронными средствами.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный недавно отметил, что российские баллистические ракеты становятся более маневренными, что значительно усложняет их перехват.