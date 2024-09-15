Врет ли Путин в своих угрозах применить ядерное оружие: глава МИД Британии ответил

По словам министра, Запад не может быть сбит с курса "фашистом", который не остановится в своих нападениях на Украину.

Российский председатель Владимир Путин своими угрозами применить ядерное оружие "пускает пыль в глаза", ведь таковы его методы работы.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми сказал об этом в ответе журналистам, пишет BBC.

Как отмечается, главу МИД Британии спросили, считает ли он, что Путин лжет, когда угрожает применить ядерное оружие.

Лемми ответил, что, по его мнению, Путин "пускает пыль в глаза" и угрозы его modus operandi – методами работы.

Он добавил, что Запад не может быть сбит с курса "фашистом", который не остановится в своих нападениях на Украину.

Напомним, в РФ, в путинской партии "Единая Россия", предложили напомнить миру об опасности ядерной войны и для этого устроить взрыв ядерной бомбы где-то на территории России.

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